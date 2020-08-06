START инвестирует в производство короткометражек

Видеосервис START совместно с продюсерским центром Potential запускают конкурс сценариев короткого метра «Быстрый старт». Победители получат продюсерскую и финансовую поддержку, их фильмы выйдут на видеосервисе в линейке оригинальных проектов START. Грант на реализацию каждого фильма – миллион рублей. По итогам конкурса выберут от одного до пяти победителей.

Прием заявок продлится до 7 сентября. К участию в конкурсе принимаются сценарии короткометражных фильмов любых жанров, предпочтение будет отдано актуальным историям, а в фильмографии авторов должны быть законченные игровые картины. Также к проекту обязательно должен быть прикреплен режиссер или продюсер. Конкурсная заявка должна включать логлайн, синопсис, сценарий, мотивационное письмо и презентацию.

Шорт-лист будет объявлен 5 октября. В жюри войдут шоураннер и продюсер видеосервиса START Ирина Сосновая, режиссер Клим Шипенко, актриса и креативный продюсер Дарья Мороз, директор контентного направления START Михаил Клочков, креативный продюсер START Евгений Айвазян, креативный продюсер Potential Ирина Обидова, продюсер Potential Александра Алехина.

«Короткометражные фильмы нередко отставляют на второй план или считают «пробой пера перед «настоящими фильмами». Но в нашем быстром мире короткие форматы с емкими, яркими высказываниями имеют равные права на внимание зрителей, − говорит Михаил Клочков, директор контентного направления START. − И мы видим подтверждение этому на видеосервисе START, где короткометражное кино зрители уже встречают с большим интересом. Короткий метр – замечательный формат для талантливых авторов, путь которых в индустрию большого кино только начинается. START рад предоставить площадку для реализации сильных историй: авторы могут смело писать, зная, что хороший сценарий имеет реальные шансы на производство и выпуск на крупном видеосервисе».

«Мы рады такой возможности сотрудничества с одним из ведущих российских видеосервисов. Ожидаем, что оно будет плодотворным, а самое главное - нам удастся найти действительно интересные и захватывающие истории, которые мы сможем совместно реализовать», − говорит Александра Алехина, глава продюсерского центра Potential.

В короткометражной коллекции START уже есть фильмы «Взятка» (реж. Алексей Харитонов), «Подводник» (реж. Aлександр Назаров), «Войд» (реж. Дарья Грацевич), «Зерно» (реж. Ксения Бугримова), «Госзаказ» (реж. Валентин Сунцов) и многие другие.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

06.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: START