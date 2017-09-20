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«Салют-7» добавил IMAX

Лента будет конвертирована в этот формат по фирменной технологии

Космическая драма САЛЮТ-7 выйдет в прокат в кинотеатрах IMAX. Об этом сообщает пресс-служба российского представительства корпорации. Фильм Клима Шипенко о подвиге двух выдающихся космонавтов буквально на днях вернулся на свою прежнюю дату – 12 октября, что позволило ему успешно разойтись с голливудской фантастической лентой БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049, которая также заявлена в IMAX, но с 5 октября.

Для показа в кинотеатрах IMAX российская лента будет специально конвертирована в формат IMAX® 3D. Ее изображение и звук будут обработаны с помощью фирменной технологии IMAX DMR® (Digital Re-mastering – цифровое преобразование). 

«САЛЮТ-7 – это важная для нас веха. Мы очень рады работать с продюсером Сергеем Сельяновым и со всем коллективом картины над выпуском фильма в формате IMAX®, – отметила Ольга Пильникова, директор по маркетингу IMAX в России и странах СНГ. – История, посвященная судьбе космической станции «Салют-7», настоящему подвигу советских космонавтов – это как раз та история, которая больше всего подходит IMAX: зрелищная и драматическая».

САЛЮТ-7 появится в IMAX страны с 12 октября.

20.09.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: IMAX

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