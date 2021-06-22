Фестиваль в Сан-Себастьяне ввел гендерно-нейтральные актерские награды

Кинофестиваль в Сан-Себастьяне последовал примеру Берлина и ввел гендерно-нейтральные актерские награды, сообщает Deadline. Награды под названием «Серебряная раковина» за лучшую мужскую и лучшую женскую роль теперь будут вручаться за лучшую главную и лучшую второстепенную роль.
Со слов директора фестиваля Хосе Луиса Ребординоса, который всячески приветствовал нововведение, подобное решение позволит фестивальному жюри фокусироваться на самих актерских работах и их оценке и не обращать внимания на гендерные, социальные и политические аспекты. Робердинос подчеркнул, что организаторы смотра внимательно следят за феминистскими дискуссиями и хотят всячески способствовать построению справедливого и равноправного общества. Также предполагается, что подобное распределение призов даст возможность претендовать на награды тем исполнителям, которые не индентифицируют себя с каким-то конкретным гендером.
Организаторы Сан-Себастьяна всесторонне готовятся к проведению фестиваля офлайн, который должен пройти с 17 по 25 сентября. Для этого будут соблюдаться все необходимые ограничения. В частности, на открытии и закрытии не будет проведено вечерних мероприятий. Организаторы делают ставку на увеличение количества показов и повышенную вместимость фестивальных площадок.
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22.06.2021 Автор: Никита Никитин
Источник: Deadline
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