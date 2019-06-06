«Сбербанк» займется продвижением Okko

В рамках Петербургского международного экономического форума «Сбербанк» и Rambler Group в подписали соглашение об операционном партнерстве по реализации приоритетных проектов, сообщает пресс-служба Rambler. Речь идет о подключении ресурсов Rambler Group к «Сбербанк ID», приоритетном использовании эквайринга и продвижении в сети банка онлайн-кинотеатра Okko.

Последний проект стартует уже в июне. В ряде отделений банка в Москве посетителям будет предложено познакомиться с Okko. Сотрудники банка расскажут о возможностях онлайн-кинотеатра и, в случае интереса со стороны клиента, помогут оформить ознакомительную подписку на специальных условиях. За 10 рублей в течение 14 дней клиенты смогут получить доступ более чем к 20 тысячам фильмов и сериалов в пакете «Оптимум». Также было принято решение включить сервисы Rambler Group (билеты в киносеть и подписка на базовый пакет Okko) в пилотное пакетное цифровое предложение банка для клиентов.

«Продвижение Okko в офлайн-сети «Сбербанка» − хороший пример синергии, которой мы ожидаем от нашего партнерства, − говорит Рафаэль Абрамян, генеральный директор Rambler Group. − Это одна из первых наших совместных активностей: впереди у нас большие планы по интеграции продуктов и сервисов RamblerGroup в экосистему «Сбербанка». Мы уверены, что это позволит значительно расширить аудиторию Okko и наших медиаресурсов и повысит лояльность клиентов банка».

В рамках подключения к «Сбербанк ID» стороны намереваются обеспечивать информационное и технологическое взаимодействие для аутентификации пользователей при доступе к информационным ресурсам Rambler Group. Таким образом, заходить на сайты Rambler Group можно будет по единому логину и паролю для экосистемы «Сбербанка».

«Мы начинаем поэтапную интеграцию сервисов крупнейшего в Рунете холдинга онлайн-медиа и развлечений в нашу продуктовую линейку, − рассказывает Марк Завадский, вице-президент, руководитель Дирекции по развитию экосистемы (SberX). − Это первые совместные проекты, которые позволят качественно обогатить и сделать бесшовным клиентский опыт, дополнить банковские услуги востребованным популярным контентом. А единая аутентификация пользователей позволит нам уже в ближайшем будущем предложить клиентам удобный и доступный способ потребления информации».

Напомним, что в конце апреля «Сбербанк» стал владельцем 46,5% Rambler Group. Банк подписал обязывающие документы об инвестировании в развитие холдинга. По данным источника «Коммерсанта», речь шла о сумме около 11 млрд рублей.

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06.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Rambler Group