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«Серебряные коньки» получат IMAX

«Централ Партнершип» расширяет сотрудничество с канадской корпорацией

IMAX Russia&CIS и кинокомпания «Централ Партнершип» расширяют сотрудничество. Компании выпустят в прокат фильм СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ. Картина будет полностью конвертирована в формат IMAX. Качество изображения и звука будут специально адаптированы с помощью фирменной технологии IMAX DMR® (Digital Media Re-mastering – цифровое преобразование). 

«Мы все прекрасно знаем, что в России существует особая любовь к фигурному катанию, и, выпуская этот красивый захватывающий фильм в формате IMAX, мы надеемся подарить зрителям массу особенных красочных впечатлений», − говорит вице-президент корпорации IMAX по развитию бизнеса на территории России, СНГ, Индии и стран Ближнего Востока Джон Шрайнер.

«Уже во время съемок мы понимали, что по красоте и масштабу СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ созданы для формата IMAX, − признается Вадим Верещагин, генеральный директор «Централ Партнершип». − У нас получился настоящий визуальный аттракцион, который по достоинству можно оценить именно на больших экранах IMAX».

Ранее, в октябре 2020 года компании объявили о сделке на выпуск в формате IMAX двух других фильмов «Централ Партнершип» − СТРЕЛЬЦОВ и ОГОНЬ​​​​​​​.

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20.11.2020 Автор: Артур Чачелов

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