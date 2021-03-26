«Серебряные коньки» выпустят как Netflix Originals

Netflix купил российский приключенческий фильм СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ. Об этом рассказал продюсер фильма Рафаел Минасбекян на церемонии вручения премии АПКиТ, где лента получила приз как лучший полнометражный художественный фильм года. Минасбекян отметил, что СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ выйдут во всем мире под брендом Netflix Originals − «Оригинальный фильм Netflix». А значит, лента будет локализована на несколько десятков основных языков мира.
Это первый российский полнометражный художественный фильм, который выйдет как Netflix Originals. Ранее Netflix выпускал так только отечественные телесериалы («Лучше, чем люди» и «Эпидемия»), а также полнометражный мультфильм студии Wizart Animation ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АКАДЕМИЯ МАГИИ.
Стоимость сделки неизвестна.
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26.03.2021 Автор: Артур Чачелов
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