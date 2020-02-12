Skydance Media получила инвестиции с размере $275 млн

Компания Skydance Media получила стратегические инвестиции в размере $275 млн, сообщает Deadline. В компанию Дэвида Эллисона инвестировали холдинг RedBird Capital Partners и южнокорейская медиакомпания CJ Entertainment and Merchandising. CJ ENM среди прочего интересна тем, что ответственна за создание триумфатора «Оскара», фильма ПАРАЗИТЫ.

С новыми инвестициями общая стоимость Skydance Media увеличивается до $2,3 млрд. Основными источниками финансирования Skydance остаются семья самого Эллисона, а также Tencent Holdings Ltd.

Партнерство с новыми компаниями укрепляют финансовое положение Skydance. Инвестиционный холдинг RedBird Capital обеспечит высокий уровень финансовой экспертизы и привнесет свой многолетний опыт по масштабированию компаний. Сотрудничество с CJ ENM позволит усилить позиции Skydance на Азиатско-Тихоокеанских рынках. Партнерство с корейским гигантом, а также со Studio Dragon предполагает широкое использование их богатой библиотеки фильмов, востребованных по всему миру. Существует вероятность, что начнется работа над англоязычными версиями корейских кассовых хитов последних лет.

Участники сделки крайне воодушевлены предстоящим многоуровневым сотрудничеством. Предполагается, что это даст импульс для взаимовыгодного развития в наступившее десятилетие, несмотря на те кардинальные изменения, которые претерпевает сегодня экосистема дистрибуции.

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12.02.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Deadline