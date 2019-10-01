Студии Горького нашли временного гендиректора

Юлиана Слащева назначена временно исполняющей обязанности гендиректора киностудии им. Горького. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную в Росимуществе. Решение о назначении врио гендиректора принято Советом директоров студии им. Горького. Кандидатура Слащевой одобрена Министерством культуры РФ.

В Росимуществе отметили, что назначение Юлианы Слащевой произведено «с учетом позиции Минкультуры России». Этот выбор одобрила Комиссия по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ. Сейчас Росимущество проводит все необходимые корпоративные процедуры. Сама Слащева рассказала, что уже направила весь необходимый для назначения пакет документов.

Юлиана Слащева является председателем правления киностудии «Союзмультфильм». На эту должность она назначена в феврале 2017 года. До этого Слащева возглавляла холдинг «СТС Медиа». Киностудия им. Горького осталась без гендиректора две недели назад: 13 сентября 2019 года в отставку подал Сергей Зернов, возглавлявший компанию в течение почти десяти лет.

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01.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС