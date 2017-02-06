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Юлиана Слащева займется развитием «Союзмультфильма»

Она возглавила правление киностудии

Юлиана Слащева – экс-глава «СТС Медиа» – возглавила правление государственной анимационной студии «Союзмультфильм». Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ. Приказ ведомства о назначении датируется 3 февраля. В состав правления также вошли член правления Ассоциации анимационного кино Антон Гришин, продюсеры Николай Маковский, Мария Смирнова, Борис Машковцев и финансовый консультант Ольга Леонтьева.

Юлиана Слащева будет заниматься стратегией и развитием киностудии, а также создание на ее базе Дома российской анимации. «Это своеобразный технопарк для анимационных специалистов и небольших студий, который будет создавать и развивать новые анимационные проекты, предоставлять техническую, юридическую помощь анимационным студиям, а также помогать им с продвижением проектов, как в России, так и за рубежом», – пояснили в пресс-службе.  Еще одной задачей правления станет управление правами на советские мультфильмы и образы их героев, а также оптимизация существующих контрактов студии.

Весной 2017 года «Союзмультфильм» переедет в новое здание на улице Академика Королева в Москве. Это позволит студии существенно увеличить производственные мощности и укрепить свои позиции как в классической рисованой, так и в 3D-анимации.

06.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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