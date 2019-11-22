«Яндекс» вложился в «Смешариков»

«Яндекс» и ГК «Рики» заключили соглашение о совместной работе. Прежде всего речь идет о новых сериях мультсериала о Смешариках, сообщает «Коммерсантъ». В этом формате проект не выходил с 2010 года. «Яндекс» профинансирует создание нового сезона и получит право его эксклюзивного показа в онлайне. Кроме того, корпорация получит право на использование персонажей в своих продуктах и сможет интергрировать их в свои сервисы вроде умной колонки, «Яндекс. Музыки», «Яндекс Навигатора» и других.

«Коммерсантъ» уточняет, что «Яндекс» профинансирует большую часть затрат на производство нового сезона «Смешариков». В нем будет 52 серии в формате 2D. Ожидается, что он выйдет в 2020–2021 годах на «Кинопоиске» и в «Яндекс.Эфире». Также «Яндекс» получит права на эксклюзивный показ другого контента «Рики», включая новый сезон «Малышариков». При этом, в «Рики» уточнили, что после показа в онлайне сериал осенью 2020 года появится в эфире одного из телеканалов. По всей видимости, речь идет о канале «Карусель».

По оценкам экспертов, вложения в производство сезона могут составлять не менее 130 млн рублей. Доля «Яндекса» может составлять до 100 млн. Это большая инвестиция для любого онлайн-кинотеатра, окупить которую одними лишь показами крайне трудно. Однако для «Яндекса» она выгодна, так как корпорация еще и интегрирует мультгероев в свою экостему. В рамках партнерских интеграций «Рики» и «Яндекс» будут получать совместный доход.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

22.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ