«Снежная королева 2» собрала в Китае за праздники около $4,7 млн

Российский мультфильм СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 2: ПЕРЕЗАМОРОЗКА с успехом отработал Новый год в Китае. Лента вышла в местный прокат в субботу, 31 декабря, и сумела собрать за первые два дня $2,95 млн (около 20,4 млн юаней). Надо отметить, что новогодние праздники в Поднебесной продолжаются только до 2 января, потому с наступлением рабочих дней прирост кассовых сборов мультфильма резко снизился. Тем не менее, по уточненным данным, к концу воскресенья, 8 января, в копилке ленты оказалось уже около $4,67 млн (~32,5 млн юаней).

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 2 вышла в Китае на 5 тысячах экранов в версиях 2D и 3D, причем последняя преобладала. Лента появилась в прокате в сложном конкурентном окружении: на новогодних праздниках вышло еще более десяти новинок местного производства и ромком БРИДЖИТ ДЖОНС 3. Последний, к слову, провалился.

Результат мультфильма студии Wizart Animation – третий по величине среди отечественных картин, появлявшихся в прокате Поднебесной. Первое место в этом списке занимает СТАЛИНГРАД $11,75 млн (71,97 млн юаней), затем идет фэнтези ОН – ДРАКОН с $9,08 млн (60,14 млн юаней). СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЕ 2 удалось немного обойти результат ЭКИПАЖА, который с $4,65 млн (30,78 млн юаней) теперь располагается на четвертом месте в этом списке. Третья часть СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ также выйдет в китайский прокат, однако точная дата выпуска в 2017 году пока неизвестна.

08.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Entgroup, Cbooo.cn