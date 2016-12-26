«Снежная королева 2» выходит в Китае

31 декабря в китайский прокат выходит последний в этом году российский фильм – анимационная лента СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 2: ПЕРЕЗАМОРОЗКА. Мультфильм выпускает государственная корпорация Сhina Film Group, широта росписи – около 4,5 тысяч экранов. При этом проект выходит сразу в двух версиях: 2D и 3D, но в основном кинотеатры будут показывать копию с фильмом в 3D.

Накануне выхода мультфильма Wizart презентовал в стране расширенную версию игры с дополнительной реальностью «Мир Снежной Королевы», где пользователи могут делать селфи с «ожившими» героями франшизы. Однако понятно, что СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 2 вряд ли сможет собрать в Поднебесной очень большую кассу, о чем свидетельствует средняя широта росписи и трудная дата выхода. Лента появится в местных кинотеатрах на длинных новогодних выходных, (три нерабочих дня – с 31 декабря по 2 января), однако в этот же уикенд там запланирован старт еще 13 картин, 11 из которых – китайского или гонконгского производства. Основным игроком на дате, скорее всего, станет комедия БРИДЖИТ ДЖОНС 3, которую выпускают 1 января.

Не секрет, что выход первых двух частей СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ для китайских зрителей организован не столько для больших сборов, сколько для усиления позиций бренда в Поднебесной. Основную ставку китайцы делают на третью часть франшизы, в которой участвовали как финансово, так и производствено.

26.12.2016 Автор: Артур Чачелов