В Москве запретили мероприятия численностью более 50 человек

В Москве до 10 апреля запрещаются все массовые уличные мероприятия, а также мероприятия в помещениях с участием более 50 человек. Указ, подписанный Сергеем Собяниным, опубликован на сайте мэрии 16 марта. Запрет объясняется непростой эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусом COVID-19.

Таким образом, формально, московские кинотеатры теперь не смогут продавать более 50 билетов в один кинозал.

Под вопросом традиционные форматы пресс-показов, премьер и фестивалей. Одной из первых «жертв» указа Собянина стал «День ЦПШ» − масштабное мероприятие для друзей и партнеров из разных городов, которое компания «Централ Партнершип» намеревалась провести в киноцентре «Октябрь» 17 марта. «День ЦПШ» отменен.

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16.03.2020 Автор: Артур Чачелов