Московский Киноцентр «Соловей» попрощался со зрителями

Московский Киноцентр «Соловей» − самой большой по количеству залов мультиплекс Восточной Европы заканчивает работу 2 декабря. Объявление об этом появилось на сайте кинотеатра. Там же размещено официальное обращение руководства площадки к зрителям. Оно подписано директором по репертуару Владимиром Медведевым и создателем Киноцентра Юрием Соловьем.

«В марте 2019 года Киноцентру на Красной Пресне, построенного общественной организацией: Союз кинематографистов СССР, исполнилось 30 лет. За прошедшие десятилетия более 15 млн. зрителей посетили наш кинотеатр. За это время произошла удивительная техническая эволюция кинопоказа. Но для нас главной ценностью Киноцентра «Соловей» всегда были Вы, его зрители. Поэтому при составлении репертуара мы всегда ориентировались на Ваши предпочтения и очень старались, чтобы на экранах кинозалов (сейчас их 24) Вы смотрели все лучшие фильмы, созданные отечественными и зарубежными кинематографистами. Те фильмы, которые в художественной форме не только развлекают, но и отражают всю историю жизни человечества, будят глубокие мысли и чувства. И мы, весь коллектив Киноцентра «Соловей» на Красной Пресне, уверены, что, покидая наши кинозалы, наши любимые зрители ещё больше будут ценить один из важнейших видов искусства – КИНО.

К сожалению, сейчас Киноцентр «Соловей» − это уже часть ускользающей советской эпохи. Спасибо Вам за то, что в течение стольких лет Вы неизменно выбирали наш кинотеатр. Спасибо Вам за то, что Вы были с нами все эти годы! До свидания!».

Напомним, что по плану инвестора здание Киноцентра «Соловей» подлежит сносу. На его месте должен возникнуть жилой комплекс, в котором предполагается наличие кинотеатра, но с гораздо меньшим количеством залов. Решение о сносе вызвало бурю протестов среди предствителей кинематографической общественности и простых зрителей. Режиссер Никита Михалков написал открытое письмо в мэрию Москвы с просьбой выкупить здание и землю под ним, сохранив Киноцентр. Однако, скорее всего, сделать это город не сможет.

Уникальный репертуар Киноцентра попробуют сохранить с помощью киноцентра «Октябрь» на Новом Арбате. Сеть кинотеатров КАРО и «Соловей» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства запланирована совместная работа по формированию специальной репертуарной программы с соблюдением ценовой политики «Соловья».

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20.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Соловей