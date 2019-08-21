Sony и Marvel больше не будут сотрудничать на проектах о Человеке-пауке

Marvel больше не будет принимать участие в создании фильмов о Человеке-пауке. Об этом сообщает Deadline. Питер Паркер, скорее всего, больше не появится в картинах собственного производства Marvel, а герои из киновселенной МСТИТЕЛЕЙ не будут задействованы в фильмах о Питере Паркере. Все из-за того, что владеющая правами на экранизации приключений Человека-паука Sony Pictures не смогла договориться с Marvel о распределении прибыли в будущих совместных фильмах. Marvel вышел из соглашения о софинансировании картин о Человеке-пауке производства Sony.

После того, как стало понятно, что фильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА заработает больше ожидаемого (сейчас сборы фильма составляют более $1,1 млрд), Marvel захотела пересмотреть соглашение о софинансировании совместных проектов. Старый контракт предполагал, что студия получает 5% от сборов таких картин, начиная с первого дня проката (а не после того, как проект выйдет в плюс, как обычно бывает в подобных случаях). Sony такие условия устраивали, но Marvel захотел их поменять. Ключевым изменением должна была стать новая структура финансирования и деления прибыли. Marvel настаивал на системе «50/50». Глава Sony Тим Ротман отказался от этого предложения, посчитав его слишком агрессивным. Топ-менеджеры Sony попытались выйти с иными условиями, но разговаривать о вариантах Marvel отказался.

Известно, что у Sony в разработке находится несколько фильмов о Человеке-пауке. Франшиза была перезапущена студией несколько лет назад, к этой работе привлекли Marvel Studios, а ее глава Кевин Файги выступил еще и креативным продюсером. Привлечение Файги пошло франшизе на пользу: два сделанных совместных фильма были крайне успешными. Однако теперь Файги не будет принимать участие в дальнейших проектах о Человеке-пауке. При этом актер Том Холланд в этих фильмах останется, а вот с режиссером Джоном Уоттсом контракта на съемки продолжений нет.

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21.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline