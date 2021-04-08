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Проекты Sony станут эксклюзивами Netflix с 2022 года

Мейджор и стриминг-сервис заключили лицензионное соглашение

Киностудия Sony Pictures и онлайн-кинотеатр Netflix заключили лицензионное соглашение в формате first pay window, которое предполагает эксклюзивное размещение проектов мейджора на стриминг-сервисе на протяжении долгого времени после премьеры, сообщает THR. Как правило, срок данного окна составляет 18 месяцев. Сделка рассчитана на продолжительный срок, начнет действие в 2022-м году и затронет предстоящие премьеры студии, среди которых долгожданная экранизация популярной видеоигры Uncharted, комикс МОРБИУС, продолжение мультфильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ и другие многообещающие проекты. Соглашение будет распространятся на рынок США.

Объявленная сделка представляется совершенно логичном шагом для Sony Pictures, которая опоздала включиться в гонку сервисов наравне с Disney, NBCUniversal и ViacomCBS, и теперь сможет обеспечить своим проектам достойную онлайн-дистрибуцию по всему миру. В свою очередь, для Netflix это означает расширение контентного предложения сильным пакетом от голливудского мейджора. В последние годы стриминг-гигант вынужден вкладываться в производство оригинальных проектов, чтобы компенсировать нехватку контента от других мейджоров. Netflix также получит доступ к обширному каталогу Columbia, в котором за сто лет существования студии накопилось немало культовых фильмов.

Кроме того, в рамках сделки Netflix обязался участвовать в финансировании тех проектов Sony, которые будут изначально производиться с прицелом на онлайн или могут быть переведены на стриминг впоследствии. Предсполагается, что на объеме кинотеатральной продукции компании это никак не отразится.

Также предполагается, что благодаря заключенному соглашению Netflix получит в свое распоряжение ряд проектов, которые выходят под брендом Marvel, а именно франшизы ЧЕЛОВЕК-ПАУК и ВЕНОМ. Впрочем, ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ и ВЕНОМ 2 планируются к выходу в 2021-м году, это значит, что на них сделка не распространяется.

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08.04.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: THR

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