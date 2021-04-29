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В Sony Pictures новый глава по всемирной дистрибуции

Должность получил ветеран студии Кит Ле Гой

Ветеран Sony Pictures Entertainment Кит Ле Гой, который работает в корпорации уже 22 года, назначен новым главой студии по всемирной дистрибуции и сетям. Об это сообщает Variety. Ле Гой становится на один уровень с руководителем SPE motion picture group Томом Ротманом и руководителем внутреннего производства Рави Ахудже. Все трое будут управлять бизнесом студии под крылом председателя и генерального директора Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерры.

Кит Ле Гой также продолжит отвечать за действия Sony Pictures Television в международных сетях, следить за подразделением программирования и стратегии, а также отслеживать работу специализирующейся на аниме компании Funimation. Вместе с Джошем Гринштейном Ле Гой возьмет на себя недавно объединенный кинотеатральный, телевизионный дистрибьюторский и маркетинговый бизнес студии, а также бизнес в сфере домашних развлечений 

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29.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety

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