Sony, Marvel и Disney все-таки договорились о сотрудничестве на «Человеке-пауке»

Человек-паук останется в киновселенной Marvel. Владеющая правами на использование персонажа в кино компания Sony все-таки сумела договориться с Marvel Studios и владеющей ей компанией Disney. Напомним, что в конце лета стало известно о том, что стороны, ранее работавшие вместе над двумя последними проектами о Человеке-пауке, разорвали отношения из-за финансовых разногласий.

После того, как стало понятно, что фильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА заработает больше ожидаемого (сейчас сборы фильма составляют более $1,2 млрд), Marvel захотела пересмотреть соглашение с Sony о софинансировании совместных проектов. Старый контракт предполагал, что студия Кевина Файги получает 5% от сборов таких картин, начиная с первого дня проката (а не после того, как проект выйдет в плюс, как обычно бывает в подобных случаях), а также всю прибыль от продажи сопутствующих товаров. Sony такие условия устраивали, но Marvel захотел их поменять. Ключевым изменением должна была стать новая структура финансирования производства и деления прибыли от картины. Marvel настаивал на системе «50/50». Глава Sony Тим Ротман отказался от этого предложения, посчитав его слишком агрессивным. Топ-менеджеры Sony попытались выйти с иными условиями, но разговаривать о вариантах Marvel отказался.

Сейчас, спустя несколько месяцев после громкого разрыва, стороны все же снова сели за стол переговоров. В них участвовали глава Sony Тим Ротман, глава Marvel Кевин Файги и руководители Disney Алан Хорн и Алан Бергман. Соглашение все-таки было заключено: согласно его условиям Marvel и Disney теперь будут финансировать 25% производственного бюджета картин Sony с участием героев киновселенной Человека-паука, а также получать 25% от сборов с каждой картины, начиная с первого дня проката. За Marvel также осталось право получения всех прибылей с продажи сопутствующих товаров. Взамен Sony разрешила героям вселенной Человека-паука появляться в фильмах Marvel.

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28.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety