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Sony Pictures перенесла все большие релизы на 2021 год

Компания кардинально пересмотрела график 2020 года

Sony Pictures вновь пересмотрела график релизов своих фильмов в США, а значит, и во всем остальном мире. Компания решила убрать из планов на 2020 год все запланированные ранее крупные проекты. Так, проект ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ с 10 июля ушел на 5 марта 2021 года. Спин-офф ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА под названием МОРБИУС, запланированный на конец июля 2020 года, теперь переместился на 19 марта 2021 года. Из-за переноса ОХОТНИКОВ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ запланированную дату поменяла экранизация видеоигры UNCHARTED. Она переместилась на 8 октября 2021 года. 

Пока без назначенной новой даты осталась военная драма ГРЕЙХАУНД с Томом Хэнксом. Ее релиз был запланирован на 12 июня. Заявленный на август сиквел КРОЛИКА ПИТЕРА переехал на 15 января 2021 года.

Все новые даты относятся к выпуску фильмов в США. Изменения по российскому графику релизов от Sony пока не приодили. Впрочем, очевидно, что на старых датах вышеназванные фильмы не выйдут и у нас.  

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31.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR

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