Стало известно, когда пройдет конкурс на должность главы «Союзмультфильма»

Открытый конкурс на замещение вакантной должности руководителя государственной киностудии «Союзмультфильм» состоится этим летом. Пока же исполняющим обязанности директора назначен продюсер и сценарист Борис Машковцев, с начала года входящий в состав правления студии, сообщает ТАСС.

Конкурс на должность главы студии был объявлен в конце прошлого года, однако позже отменен, поскольку был признан несвоевременным. Новый планировали провести чуть позже, после того как «Союзмультфильм» переедет в новое здание и встанет на индустриальные рельсы.

Как сообщили в пресс-службе, с февраля на студии происходят «серьезные преобразования, призванные обеспечить реализацию стратегических планов». Так, должность финансового директора заняла Ольга Леонтьева из «СТС Медиа», а директора по персоналу – Олеся Таран. За направления маркетинга, связей с общественностью и управления брендом теперь отвечает Мария Жог.

В феврале стало известно, что правление «Союзмультфильма» возглавила экс-глава «СТС Медиа» Юлиана Слащева. В состав правления также вошли член правления Ассоциации анимационного кино Антон Гришин, продюсеры Николай Маковский, Мария Смирнова, Борис Машковцев и финансовый консультант Ольга Леонтьева.

В ближайшее время студия переедет в новое здание на улице Академика Королева в Москве. Это позволит существенно увеличить производственные мощности и укрепить свои позиции как в классической рисованой, так и в 3D-анимации.

27.04.2017 Автор: Дмитрий Некрасов

Источник: ТАСС