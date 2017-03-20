«Союзмультфильм» усилит свой «коммерческий сегмент»

Государственная анимационная студия «Союзмльтфильм» активно строит планы на будущее. В течение пяти лет она рассчитывает увеличить производительность в 3-4 раза. Рывок будет сделан за счет усиления коммерческого сегмента мультипликации: создания мультсериалов, а также, возможно, полнометражных проектов в 3D. Одним из них может стать продолжение приключений попугая Кеши, однако пока, несмотря на согласие на работу над проектом Вячеслава Котеночкина, студия не пришла к окончательному решению о запуске проекта.

Коммерческое направление и сериалы курируют члены правления и продюсеры во главе с новым председателем правления киностудии Юлианой Слащевой. «Сейчас на студии коммерческий сегмент начинает развиваться параллельно и самостоятельно, никоим образом не вытесняя авторское и детское кино, – рассказала художественного совета киностудии Татьяна Ильина в ходе XXII Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Она уточнила, что в новом производственном здании для этого направления готовятся отдельные производственные цеха.

Впрочем, без поддержки Минкультуры студия не сможет выпустить ни одного проекта. Сейчас «Союзмультфильм» уже подал заявку на финансирование в 2017 году двух эпизодов анимационного журнала «Веселая карусель» и порядка 20 авторских картин общим хронометражом 130 минут. В случае ее одобрения проекты будут готовы к 2018 году.

20.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС