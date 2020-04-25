Новые проекты о Человеке-пауке и Докторе Стрэндже поменяли даты выхода

Sony, MARVEL и Disney объявили о переносе выпуска некоторых своих проектов в США. Это означает, что для выбора времени релиза данных картин на остальных мировых рынках компании также будут отталкиваться от ниженазванных дат.

Sony приняла решение перенести выпуск следующего фильма о Человеке-пауке с 16 июля 2021 года на 5 ноября 2021 года. На этой дате был заявлен проект MARVEL ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ. Его перенесли на 25 марта 2022 года. Это не единственный переезд от MARVEL и Disney: фильм THOR: LOVE AND THUNDER перебрался с 18-го на 11 февраля 2022 года.

Sony также объявила о переносе выпуска сиквела мультфильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ. У него пока нет официального названия. Вместо 8 апреля 2022 года он выйдет 7 октября 2022 года. Интересно, что еще один анимационный проект от Sony переехал не дальше, а ближе к сегодняшнему дню: мультфильм МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 4 перебрался с 22 декабря 2021 года на 6 августа 2021 года.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

25.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR