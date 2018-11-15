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Фильм Александра Котта «Спитак» увидят в США

Показы приурочат к годовщине землетрясения в Армении

Фильм СПИТАК режиссера Александра Котта появится в ограниченном прокате в США. Ленту покажут в Лос-Анджелесе 7 декабря 2018 года – в день 30-й годовщины землетрясения в Армении. Картина рассказывает об этом событии. Она снята в рамках армяно-российской копродукции и выдвинута Арменией на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». 

В преддверии американского проката фильма в США пройдут спецпоказы картины и в других городах. Так, 14 ноября ленту увидят в Вашингтоне (Landmark Theatres Bethesda Row Cinema), а 18 ноября – в Нью-Йорке (Marlene Meyerson JCC Manhattan). Кроме того, 16 ноября картина будет показана в конкурсной программе Международного кинофестиваля в Форт-Лодердейле / Fort Lauderdale International Film Festival (FLIFF).

14, 16 и 18 ноября на показах фильм лично представят зрителям режиссер Александр Котт, актриса Анна Цуканова-Котт и продюсер Елена Гликман.

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15.11.2018 Автор: Артур Чачелов

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