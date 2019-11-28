Видеосервис Start подписал на эксклюзив Константина Богомолова

Известный режиссер и худрук московского Театра на Малой Бронной Константин Богомолов подписал эксклюзивный контракт с видеосервисом Start. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на информацию, полученную от гендиректора компании Юлии Миндубаевой. Теперь режиссер не сможет сотрудничать с другими производителями кино и сериалов в течение двух лет. Контракт подразумевает создание и выпуск пяти новых совместных проектов. Финансовые стороны не раскрываются.
Первым совместным проектом Богомолова и Start стал сериал «Содержанки», наделавший много шума в Сети и привлекший, как ранее утверждали представители видеосервиса, множество новых подписчиков. Первый сезон «Содержанок» Богомолов снимал сам, второй ведет как шоураннер, а съемками занималась режиссер Дарья Жук. Вторым проектом, который Богомолов снимает для Start, стал сериал «Хороший человек». Работа над им продолжается прямо сейчас. В основе его сюжета лежит история поимки «ангарского маньяка».
Видеосервис Start.ru запущен в 2017 году продюсерами комании Yellow, Black & White. 26% видеосервиса принадлежит структуре «Газпром-Медиа», по 17,6% у основателей YBW, еще чуть менее 4% у гендиректора Start Юлии Миндубаевой.
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28.11.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: Ведомости
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