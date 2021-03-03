Start рассказал о главных премьерах марта

В этом марте на Start состоится премьера финального эпизода третьего сезона хита видеосервиса – «Бывшие», а также выйдет оригинальный сериал «Вампиры средней полосы». Первый эпизод этого проекта участвовал в конкурсной программе фестиваля «Пилот» в 2018 году, Юрий Стоянов тогда получил приз за лучшую мужскую роль, а сам сериал − отличные отзывы критиков.

С 3 марта: фильм ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА. Эксклюзив.

Хит Нового года и самый кассовый проект постпандемийного периода в российском прокате. Продолжение блокбастера ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. По сюжету темные силы из первой части повержены. В Белогорье наконец наступил мир. Однако Ивану (Виктор Хориняк) не дает покоя приближение Богатырских игр – как соревноваться с сильнейшими витязями без богатырской силы? Но не это должно волновать героя. С пробуждением древнего зла опасность угрожает всему волшебному миру. Судьба Белогорья оказывается в руках Ивана и его друзей. На поиски истоков зла им предстоит отправиться в дальнее путешествие за пределы известного мира.

С 6 марта: сериал «Братья вне игры» (Spitsbroers).

Два брата мечтают об одном − попасть в мир большого футбола. Одного из них ждет карьера в известном клубе, где секс, ложь и коррупция давно стали нормой. А другой встанет на путь саморазрушения и окажется по ту сторону закона. Выдержит ли некогда крепкая семья испытание славой и деньгами?

С 18 марта: оригинальный сериал «Вампиры средней полосы». Экслюзив.

Смоленск − среднестатистический город, расположенный в средней полосе России. Лишь одно отличает Смоленск от любого другого провинциального города средней полосы − здесь живут вампиры. Живут давно. Живут тихо. Живут по закону. Живут непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. Возглавляет вампирскую «ячейку общества» самый старый вампир, дед Слава, он же Святослав Вернидубович (Юрий Стоянов), а следят за соблюдением вампирско-мирских законов «хранители» во главе с суровой Ириной Витальевной (Татьяна Догилева). И вот когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней... Их мирная жизнь оказывается под угрозой.

С 20 марта: сериал «Контакты» (Contact).

У Томаса (Тома Жуанне) уникальный дар: касаясь различных предметов, он видит воспоминания других людей. Чтобы избежать наказания за совершенное в прошлом преступление, герой начинает работать на ФБР. Внезапно Томас узнает, что жизнь его брата-полицейского под угрозой, и решает вмешаться в его новое расследование.

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03.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: START