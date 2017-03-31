Yellow, Black and White запускает онлайн-площадку премьерного контента

Продюсерская компания Yellow, Black and White объявила о запуске онлайн-проекта START – ОТТ-студии, соединяющей в себе бизнес по созданию и дистрибуции русскоязычного контента во всем мире. Основная задача нового проекта – создание оригинальных сериалов и полнометражных фильмов в партнерстве с ведущими продюсерскими центрами, телеканалами и медиахолдингами с последующей премьерой онлайн на собственном онлайн-сервисе.

«Идея создания первой в стране студии со своей ОТТ дистрибьюцией возникла внутри Yellow, Black and White уже давно. Мы опираемся, с одной стороны, на успех наших кино и теле проектов в онлайн, а с другой – мы уверены, что платный сервис «без границ» с эксклюзивным контентом для всего русскоязычного мира будет востребован, – говорит генеральный продюсер Yellow, Black and White и основатель студии START Эдуард Илоян.

Сегодня на стадии запуска проект сможет предложить своим пользователям три оригинальных сериала, еще восемь находится в производстве и еще больше десятка на разных этапах девелопмента. Кроме этого на START планируется показ ожидаемых телевизионных франшиз и новинок до эфира на телевидении (catch forward).

В отличии от классической модели онлайн-кинотеатров, занимающихся агрегацией как можно большего числа «арендованного» контента, студия START финансируя оригинальные идеи, формирует библиотеку прав на созданные внутри системы продукты, создавая капитализацию себе и сопродюсерам проектов.

«Это новый этап перевода части бизнеса Yellow, Black and White в цифровое пространство, – говорит генеральный продюсер Yellow, Black and White и основатель студии START Алексей Троцюк. – Современный зритель готов подключаться к историям только на своих собственных условиях: достоверно, откровенно, актуально, на любом устройстве в удобное для себя время. Существующие каналы дистрибуции не обладают достаточной гибкостью и контентом способным удовлетворить все эти требования. Эту нишу захватывают зарубежные премиум-сериалы и она постоянно растет. Создав уникальную возможность для самореализации молодым, талантливым режиссерам и сценаристам мы планируем перехватить эту аудиторию. START должен стать лучшей площадкой для оригинальных, зрелищных русскоязычных проектов».

Для распространения контента на международном потребительском рынке разрабатывается онлайн-сервис START.RU, который будет доступен на всех популярных платформах (SMART TV, IOS, Android, Mobile). Он будет использовать новейшие технологии для создания экосистемы приложений, включая рекомендательную систему управления вниманием зрителей.

31.03.2017 Автор: Артур Чачелов