Известный продюсер Скотт Стубер возглавит киноподразделение Netflix

Именитый голливудский продюсер Скотт Стубер возглавит подразделение Netflix, занимающееся кино. Информация об этом была обнародована во вторник 14 марта. Человек, некогда занимавший должность вице-председателя по производству в Universal, будет развивать кинопроизводственную составляющую в крупнейшем онлайн-видеосервисе мира, хотя в Голливуде ходили слухи, что он может быть привлечен к работе в Paramount.

В задачи Стубера в Netflix будет входить запуск в производство перспективных полнометражных кинофильмов, контроль положения дел в уже снимающихся картинах и отслеживание и приобретение перспективных сторонних проектов. Впрочем, уже сейчас пакет оригинальных кинопроектов Netflix весьма велик и разнообразен. В нем есть сатирическая комедия с Брэдом Питтом МАШИНА ВОЙНЫ, который, вероятно, будет премьероваться в Каннах, новый режиссерский проект Анджелины Джоли СНАЧАЛА ОНИ УБИЛИ МОЕГО ОТЦА о сиротах в Камбоджии, звездный фантастический проект создателя фильма СКВОЗЬ СНЕГ Бон Джу Хо ОКДЖА, фантастический детектив Дэвида Эйра с Уиллом Смитом в главной роли и множество других.

Во время работы в Universal Стубер имел непосредственное отношение к запуску таких франшиз, как ФОРСАЖ, ДЖЕЙСОН БОРН, ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ, фильмам ИГРЫ РАЗУМА, НОКАУТ, ФАВОРИТ, 8 МИЛЯ и другим хитам студии начала 2000-х. В Netflix надеются, что опыт, талант и чутье ветерана Голливуда помогу компании укрепить свои позиции в качестве лидера рынка и увеличить подписную базу за счет еще более качественного оригинального контента.

15.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily