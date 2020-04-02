Эксперты просчитали на сколько платных видеосервисов в среднем подписаны россияне

Исследовательская компания J`son & Partners Consulting впервые подсчитала, на сколько видеосервисов в среднем подписаны россияне, которые платят за контент в Интернете. Об этом сообщают «Ведомости». Оказалось, что у жителей нашей страны около 1,15 подписок, в то время как в США эта цифра составляет 2,01.

Директор департамента ТВ и контента J`son & Partners Consulting Дмитрий Колесов объясняет такое различие разницей культур смотрения контента в Сети. «Пока россияне просто привыкают платить, − говорит он. − Поэтому число подписок близко к единице. Но с другой стороны это говорит о том, что наш рынок далек от насыщения и общее количество подписок и их среднее значение будут расти».

Борьба с Интернет-пиратством, гибкая ценовая политика и увеличение эксклюзивного контента платных видеосервисов будут способствовать тому, что число подписок у россиян будет увеличиваться. В 2019 году рынок легальных видеосервисов, по данным компании, вырос на 65,7%, до 41,2 млрд руб. (без НДС). При этом, подписка принесла видеосервисам 31,6% общей выручки, что больше, чем было годом ранее (24,2%).

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02.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости