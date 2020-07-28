Российские кинотеатры просят у правительства субсидию в 3,5 млрд рублей

Кинопрокатная отрасль надеется получить от Правительства субсидию на поддержку бизнеса кинотеатров. Об этом рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олег Березин во время пресс-конференции, посвященной восстановлению работы площадок в Москве 1 августа.

По словам главы Объединенной киносети Алексея Васясина, потери одной только этой сети в этом году оцениваются в 5-6 млрд. Общие потери отрасли от вынужденного коронавирусного простоя составили не менее 30 млрд рублей. Эту цифру привел Олег Березин.

«Мы сейчас говорим с правительством о выделении субсидии в 10% от этой суммы − 3,5 млрд рублей на все кинотеатры. Но и с этим сложно», − сказал Березин.

Помимо прочего, глава АВК рассказал и о других возможностях для поддержки проката. В качестве одного из вариантов Министерству культуры и Фонду кино было предложено выкупить у российских продюсеров несколько готовых крупных кинопроектов с потенциалом блокбастера и отдать их кинотеатрам. Благодаря таким фильмам индустрия могла бы достаточно быстро вернуть аудиторию в кинотеатры. Однако, по словам Березина, эта идея пока не нашла поддержки, и сейчас большая часть таких фильмов ждет более спокойного времени для выхода в прокат.

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28.07.2020 Автор: Артур Чачелов