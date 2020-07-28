Новости


Российские кинотеатры просят у правительства субсидию в 3,5 млрд рублей

Переговоры о ее выделении ведут АВК и киносети

Кинопрокатная отрасль надеется получить от Правительства субсидию на поддержку бизнеса кинотеатров. Об этом рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олег Березин во время пресс-конференции, посвященной восстановлению работы площадок в Москве 1 августа.

По словам главы Объединенной киносети Алексея Васясина, потери одной только этой сети в этом году оцениваются в 5-6 млрд. Общие потери отрасли от вынужденного коронавирусного простоя составили не менее 30 млрд рублей. Эту цифру привел Олег Березин.

«Мы сейчас говорим с правительством о выделении субсидии в 10% от этой суммы − 3,5 млрд рублей на все кинотеатры. Но и с этим сложно», − сказал Березин.

Помимо прочего, глава АВК рассказал и о других возможностях для поддержки проката. В качестве одного из вариантов Министерству культуры и Фонду кино было предложено выкупить у российских продюсеров несколько готовых крупных кинопроектов с потенциалом блокбастера и отдать их кинотеатрам. Благодаря таким фильмам индустрия могла бы достаточно быстро вернуть аудиторию в кинотеатры. Однако, по словам Березина, эта идея пока не нашла поддержки, и сейчас большая часть таких фильмов ждет более спокойного времени для выхода в прокат.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен  

 

28.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Новости по теме:

Крупнейшая в США киносеть AMC Theatres перенесла открытия площадок на месяц

Отрасль запускает промокампанию по возвращению российских зрителей в кинотеатры

Барселона решила вновь закрыть кинотеатры

«Кинопоиск» подарит кинотеатрам «Фею»

Более трети российской киноаудитории готовы пойти в кинотеатры, как только они откроются


Самое читаемое

Голливудские студии снова откладывают большие премьеры

«Мулан», «Тихое место 2», «Топ Ган», «Аватар» и «Звездные войны» ушли со своих дат

Подробнее
Кинотеатр сети «Пять звезд» оттуда уже съехал

Помещение московского кинотеатра «Ролан» выставлено на торги

Подробнее
Речь идет о рынках за пределами США

«Довод» все еще может выйти в прокат в августе

Подробнее
Всероссийская акция состоится и в этом году

Названы фильмы-участники «Ночи кино − 2020»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 