Фестиваль анимационного кино в Суздале и «Союзмультфильм» проведут питчинг новых проектов

Киностудия «Союзмультфильм» и главный отечественный фестиваль анимационного кино начинают прием заявок на питчинг анимационных проектов. В честь юбилейного фестиваля организаторы решили максимально расширить круг участников: на конкурс принимаются идеи как сериалов (для детей до 12 лет), так и короткометражных авторских фильмов (для зрителей любого возраста).

Для участия в конкурсе проектов необходимо заполнить на сайте фестиваля заявку, приложив к ней синопсис, режиссерскую экспликацию, эскизы и другие материалы, дающие представление о концепции будущего мультфильма, характерах и взаимоотношениях персонажей, визуальном решении проекта и т.п. К участию в питчинге будет отобрано не более восьми проектов, авторы которых будут приглашены в Суздаль на юбилейный XXV Открытый российский фестиваль анимационного кино, который пройдет с 11 по 16 марта 2020 года.

Авторы лучших проектов, выбранных по итогам питчинга, получат возможность дальнейшей разработки своих идей с привлечением лучших специалистов анимационного искусства в стенах легендарной студии «Союзмультфильм» и шанс реализовать свой проект.

Целью мероприятия является не только выявление перспективных анимационных проектов с целью их сценарно-художественной разработки на «Союзмультфильма», но и поощрение авторов и творческих коллективов к созданию актуальных анимационных фильмов и сериалов. Все участники смогут презентовать свои идеи гостям и участникам фестиваля, в том числе – известным продюсерам разных студий. К участию приглашаются деятели анимационного кино вне зависимости от профессионального опыта и профильного образования.

Питчинги стали привычной и неотъемлемой частью кинопроцесса: на таких мероприятиях авторы представляют перспективные для реализации проекты потенциальным продюсерам и партнерам. Дирекция фестиваля проводит питчинг совместно с «Союзмультфильмом» в третий раз, и некоторые из победители первых двух питчингов представят свои реализованные идеи в конкурсной программе XXV ОРФАК.

Заполнить заявку и ознакомиться с условиями питчинга можно по ссылке: http://entryform.suzdalfest.ru/pitch2020/

Куратор питчинга – киновед Алена Сычева.

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18.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Мастер Фильм