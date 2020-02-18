Объявлены жюри и конкурсанты главного анимационного фестиваля в Суздале

Дирекция XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино опубликовала списки фильмов, отобранных для участия в конкурсной и внеконкурсной программах, и объявила составы двух жюри. На участие в XXV ОРФАК, который состоится в Суздале с 11 по 16 марта, зарегистрировано более 320 работ. Больше всего заявок подано в категории «авторский короткометражный фильм» – 74 мультфильма. Традиционно немного дебютов – 29, а студенческих фильмов значительно больше – 81. На участие в конкурсе коммерческих анимационных фильмов было заявлено 8 полнометражных лент, 66 работ в категории «прикладная анимация» и 44 сериала.

Лучшие фильмы для показа в конкурсной и во внеконкурсной программах отобрали члены селекционной комиссии, признанные деятели анимационного кино: Михаил Тумеля (председатель комиссии), Алексей Демин, Алексей Алексеев, Софья Кравцова, Светлана Филиппова. В конкурсную программу отобрано 89 фильмов: 21 студенческая работа, 7 дебютов, 25 фильмов опытных мастеров, 12 эпизодов новых сериалов, 5 полнометражных мультфильмов и 19 прикладных работ – роликов, музыкальных фильмов, коммерческих сюжетов.

Срез современной мультипликации в рамках Открытого анимационного фестиваля демонстрирует заинтересованность художников в создании авторской анимации: тенденция прослеживается как среди выпускников киношкол, так и у всемирно известных режиссеров. Например, следом за мировой премьерой на Берлинском кинофестивале Александр Свирский представит свою картину «Мой галактический двойник Галактион» в конкурсной программе ОРФАК. Фильм «Он не может жить без космоса» режиссера Константина Бронзита – продолжение предыдущей работы, номинанта на премию Американской киноакадемии «Оскар» – также включен в конкурс фестиваля. Не менее ожидаемые работы признанных мастеров анимационного кино готовятся ко встрече со зрителем на юбилейном фестивале: «Боксбалет» Антона Дьякова, «Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера, «Городская коза» Светланы Разгуляевой, «Рысь в городе» Нины Бисяриной, «Привет, Бабульник!» Наташи Мирзоян, «Муезум» Андрея Бахурина, «Мой знакомый медведь» Екатерины Соколовой, «Уточка и Кенгуру» Лизы Скворцовой, «Бестелесная команда. Приключения солдата Каблукова» Алексея Туркуса и Дмитрия Куприянова, «Курочка Ряба» Сергея Меринова и многие другие.

Традиционно судьбу призов определит два состава экспертных комиссий: жюри авторской анимации и жюри коммерческой анимации. Дирекция фестиваля приглашает для этой работы профессионалов анимационного кино из России и ближнего зарубежья. В этом году в состав жюри конкурса авторской анимации вошли: режиссер, художник и сценарист Александр Бубнов, креативный продюсер студии «Союзмультфильм» Игорь Ковалев, заслуженный деятель искусств РФ, продюсер Армен Медведев, лауреат премий «Золотой орел» и «Ника», кинорежиссер Алексей Попогребский, художник и режиссер Мария Якушина. Жюри конкурса коммерческой анимации представляют режиссер и сценарист Дмитрий Высоцкий, продюсер и журналист Иван Кудрявцев, продюсер Надежда Кузнецова.

По итогам просмотра всех фильмов конкурсной программы жюри авторской анимации вручит Гран-при, два специальных приза, награды режиссерам лучшего профессионального короткометражного фильма и мультфильма для детей, лучшей студенческой работы и дебюта. Жюри коммерческой анимации назовет создателей лучшего сериала, полнометражного мультфильма, лучшей работы в прикладной анимации. Кроме того, специальные призы будут вручены по итогам общего профессионального рейтинга, а его победитель станет президентом следующего XXVI ОРФАК.

Ежегодно деятели анимационного кино с нетерпением ждут «Суздальфеста», где смогут увидеть лучшие мультфильмы за год, обсудить актуальные вопросы отрасли, познакомиться с начинающими режиссерами и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке фестиваля.

Открытый российский фестиваль анимационного кино проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и является единственным профессиональным смотром отечественной анимации. Ежегодно в фестивале принимает участие более 1500 режиссеров, художников, сценаристов и представителей других анимационных профессий из пяти десятков студий страны, а также «свободных художников», студентов профильных учреждений и ценителей мультфильмов. В течение пяти дней будут показаны десятки часов новейшей российской анимации. Победители будут объявлены 16 марта на церемонии закрытия фестиваля.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

18.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ОРФАК