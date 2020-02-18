Новости


Объявлены жюри и конкурсанты главного анимационного фестиваля в Суздале

Смотр пройдет с 11 по 16 марта

Дирекция XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино опубликовала списки фильмов, отобранных для участия в конкурсной и внеконкурсной программах, и объявила составы двух жюри. На участие в XXV ОРФАК, который состоится в Суздале с 11 по 16 марта, зарегистрировано более 320 работ. Больше всего заявок подано в категории «авторский короткометражный фильм» – 74 мультфильма. Традиционно немного дебютов – 29, а студенческих фильмов значительно больше – 81. На участие в конкурсе коммерческих анимационных фильмов было заявлено 8 полнометражных лент, 66 работ в категории «прикладная анимация» и 44 сериала.

Лучшие фильмы для показа в конкурсной и во внеконкурсной программах отобрали члены селекционной комиссии, признанные деятели анимационного кино: Михаил Тумеля (председатель комиссии), Алексей Демин, Алексей Алексеев, Софья Кравцова, Светлана Филиппова. В конкурсную программу отобрано 89 фильмов: 21 студенческая работа, 7 дебютов, 25 фильмов опытных мастеров, 12 эпизодов новых сериалов, 5 полнометражных мультфильмов и 19 прикладных работ – роликов, музыкальных фильмов, коммерческих сюжетов.

Срез современной мультипликации в рамках Открытого анимационного фестиваля демонстрирует заинтересованность художников в создании авторской анимации: тенденция прослеживается как среди выпускников киношкол, так и у всемирно известных режиссеров. Например, следом за мировой премьерой на Берлинском кинофестивале Александр Свирский представит свою картину «Мой галактический двойник Галактион» в конкурсной программе ОРФАК. Фильм «Он не может жить без космоса» режиссера Константина Бронзита – продолжение предыдущей работы, номинанта на премию Американской киноакадемии «Оскар» – также включен в конкурс фестиваля. Не менее ожидаемые работы признанных мастеров анимационного кино готовятся ко встрече со зрителем на юбилейном фестивале: «Боксбалет» Антона Дьякова, «Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера, «Городская коза» Светланы Разгуляевой, «Рысь в городе» Нины Бисяриной, «Привет, Бабульник!» Наташи Мирзоян, «Муезум» Андрея Бахурина, «Мой знакомый медведь» Екатерины Соколовой, «Уточка и Кенгуру» Лизы Скворцовой, «Бестелесная команда. Приключения солдата Каблукова» Алексея Туркуса и Дмитрия Куприянова, «Курочка Ряба» Сергея Меринова и многие другие.

Традиционно судьбу призов определит два состава экспертных комиссий: жюри авторской анимации и жюри коммерческой анимации. Дирекция фестиваля приглашает для этой работы профессионалов анимационного кино из России и ближнего зарубежья. В этом году в состав жюри конкурса авторской анимации вошли: режиссер, художник и сценарист Александр Бубнов, креативный продюсер студии «Союзмультфильм» Игорь Ковалев, заслуженный деятель искусств РФ, продюсер Армен Медведев, лауреат премий «Золотой орел» и «Ника», кинорежиссер Алексей Попогребский, художник и режиссер Мария Якушина. Жюри конкурса коммерческой анимации представляют режиссер и сценарист Дмитрий Высоцкий, продюсер и журналист Иван Кудрявцев, продюсер Надежда Кузнецова. 

По итогам просмотра всех фильмов конкурсной программы жюри авторской анимации вручит Гран-при, два специальных приза, награды режиссерам лучшего профессионального короткометражного фильма и мультфильма для детей, лучшей студенческой работы и дебюта. Жюри коммерческой анимации назовет создателей лучшего сериала, полнометражного мультфильма, лучшей работы в прикладной анимации. Кроме того, специальные призы будут вручены по итогам общего профессионального рейтинга, а его победитель станет президентом следующего XXVI ОРФАК.

Ежегодно деятели анимационного кино с нетерпением ждут «Суздальфеста», где смогут увидеть лучшие мультфильмы за год, обсудить актуальные вопросы отрасли, познакомиться с начинающими режиссерами и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке фестиваля.  

Открытый российский фестиваль анимационного кино проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и является единственным профессиональным смотром отечественной анимации. Ежегодно в фестивале принимает участие более 1500 режиссеров, художников, сценаристов и представителей других анимационных профессий из пяти десятков студий страны, а также «свободных художников», студентов профильных учреждений и ценителей мультфильмов. В течение пяти дней будут показаны десятки часов новейшей российской анимации. Победители будут объявлены 16 марта на церемонии закрытия фестиваля.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен   

18.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ОРФАК

Новости по теме:

XXV ОРФАК в Суздале начал отбор работ для участия в смотре 2020 года

Фестиваль анимационного кино в Суздале и «Союзмультфильм» проведут питчинг новых проектов

Начался прием заявок на главный российский фестиваль мультфильмов

Объявлена конкурсная программа Суздальского фестиваля анимации

«Союзмультфильм» и Открытый российский фестиваль анимационного кино проведут питчинг сериалов


Самое читаемое

Ранее картина обновила рекорд предпродаж билетов

«Лед 2» установил рекорд сборов первого дня для российского фильма

Подробнее
Сценарий, локации, музыка

Где и как снимали фильм «Лед 2»

Подробнее
Соглашение рассчитано на три года

Режиссер «Холопа» подписал эксклюзивный контракт с Yellow, Black & White

Подробнее
Фотоотчет из мультиплекса «КАРО 11 Октябрь»

В Москве состоялась светская премьера фильма «Лед 2»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 