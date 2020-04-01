«КиноПоиск HD» выпустит сериал от Александра Незлобина и Сергея Светлакова

Осенью 2020 года эксклюзивно в подписке онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD» выйдет новый комедийный сериал от продюсеров Александра Незлобина и Сергея Светлакова (студия «Свердловск»). Проект называется «101 способ на***ть себе».
Новый сериал − это история современной женщины, которая живет в мегаполисе с двумя детьми, двумя бывшими мужьями и свекровью. Она ищет себя, свою любовь и немного денег. Все как у всех за исключением того, что героиня сериала может говорить обо всем открыто со сцены, потому что она − стендап-комик. Главную роль в сериале исполнит резидент проекта Stand Up Елена Новикова, победившая в шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ. Она же станет соавтором сценария сериала вместе с Еленой Красильниковой.
«Как я вижу, сейчас есть большой запрос на искренность и трушность в обществе, − рассказывает Сергей Светлаков. − Наш сериал − попытка таким языком заглянуть в окно первого этажа соседней пятиэтажки… Там много грустного, смешного и, самое главное, очень понятного нам всем. Мы постучимся к вам в дверь − откроете нам?»
«В современном мире люди сталкиваются с одинаковыми проблемами независимо от пола. Например, мне очень понятны и близки переживания героини, − признается Александр Незлобин. − Каждому из нас приходится постоянно выбирать − потратить время на себя или на семью, на карьеру или сделать что-то для души. Работа или отдых. Мне нравится, что эта история соответствует реальности. Не украшает и не усугубляет ее. А еще мы отдали всю власть в руки женщин − актрисы и соавтора Лены Новиковой и соавтора и продюсера Лены Красильниковой. И не прогадали».
«Сложные мужские образы привычны для индустрии, а благодаря таким сериалам, как «Дрянь», «Удивительная миссис Мейзел» в комедии наступает эра новой женской искренности, − уверена Ольга Филипук, директор по контенту КиноПоиск HD. − «101 способ на***ть себе» говорит на похожем языке и показывает реальную героиню, которая зарабатывает на жизнь юмором, позволяет себе быть циничной и остается матерью с большим сердцем».
В первом сезоне сериала будет 8 серий продолжительностью 25 минут. Его премьера запланирована на осень 2020 года.
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01.04.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: КиноПоиск
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