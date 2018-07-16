«Балтийские дебюты» определили победителей

В Светлогорске Калининградской области завершился международный кинофестиваль «Балтийские дебюты». Жюри выбирало победителей конкурса из работ начинающих кинорежиссеров, сценаристов, актеров и операторов стран Северной Европы и России. В итоге, награды получили сразу семь картин.

В международной программе лучшим фильмом названа датская картина ВИНОВНЫЙ (The Guilty) режиссера Густава Меллера. Приз за лучшую режиссерскую работу получил польский фильм ТИХАЯ НОЧЬ (Silent Night) Петра Домалевского. Спецприз жюри «За объемное раскрытие мира взрослых глазами детей» получил шведский кинофильм ДОМ ДЕТСТВА (Garden Lane) Олофа Спаака.

Лучшим фильмом российского конкурса признана российско-литовская картина СЕРДЦЕ МИРА Натальи Мещаниновой. Лучшим режиссером стал Владимир Битоков с фильмом ГЛУБОКИЕ РЕКИ, спецприз «За правдивый взгляд на современную российскую действительность» получила картина Виталия Суслина ГОЛОВА. ДВА УХА. Приз зрительских симпатий ушел картине КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ.

«В этом году в конкурсной программе приняли участие девять фильмов авторов из Норвегии, Финляндии, Польши, Германии, Литвы, Латвии, Хорватии, Дании, Швеции. Впервые в рамках кинофестиваля, помимо международного конкурса, прошел и «Конкурс российских дебютов», в котором участвовали восемь картин», – цитирует ТАСС представителя оргкомитета фестиваля.

Фестиваль дебютного кино стран Северной Европы и России в Светлогорске в этом году проходил в период с 8 по 13 июля. Киносмотр собрал более 100 участников.

16.07.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС