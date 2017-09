Названы победители кинофестиваля в Торонто

В канадском Торонто завершился международный кинофестиваль. Победителя на нем выбирают зрители, отдавая лучшей картине «Приз зрительских симпатий». В этом году награда досталась черной комедии Мартина МакДоны ТРИ РЕКЛАМНЫХ ЩИТА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ. Ранее эта лента получила приз Венецианского кинофестиваля за лучший сценарий.

Второе место зрители отдали фильму Крэйга Гиллеспи Я, ТОНЯ (I, Tonya). Главную роль взбалмошной фигуристки в нем исполнила Марго Робби. Третье место у драмы Луки Гуаданьино ПОЗОВИ МЕНЯ СВОИМ ИМЕНЕМ (Call Me by Your Name).

Не менее важными считаются также призы зрительских симпатий в программе Midnight Madness. В этом году награды распределились следующим образом: первое место оказалось в руках комедии бывшего клипмейкера Джозефа Кана BODIED. Вторым стал фильм Джеймса Франко ГОРЕ-ТВОРЕЦ (The Disaster Artist), а на третьем месте – лента ДРАКА В БЛОКЕ 99 (Brawl in Cell Block 99) с Винсом Воном в главной роли.

В секции «Платформа» – единственной, где картины оценивает профессиональное жюри, приз достался австралийской картине МИЛАЯ СТРАНА (Sweet Country). Приз ФИПРЕССИ в секции Special Presentations получила испанская черная комедия МОТИВ Мануэля Мартина Куэнки.

В этом году в рамках кинофестиваля было показано 255 фильмов. В следующем году международный киносмотр пройдет в период с 6 по 16 сентября.

18.09.2017 Автор: Артур Чачелов