Фильм Юсупа Разыкова «Танец с саблями» выйдет в японский кинопрокат

Российско-армянский фильм ТАНЕЦ С САБЛЯМИ режиссера Юсупа Разыкова выйдет в кинотеатральный прокат в Японии. В Стране восходящего солнца в 2019 году его выпустит компания New Select. Соглашение об этом было заключено кинокомпанией «Марс Медиа» на 39-м Международном кинорынке American Film Market (AFM).

События фильма развиваются в 1942 году и рассказывают историю создания известного шедевра, «непокорного и шумливого дитя» Арама Хачатуряна «Танец с саблями». «Наш фильм — не попытка прочитать биографию великого композитора, – говорит Юсуп Разыков, – а рассказ о сочинении самого востребованного в мире музыкального шедевра – партитуру, украсившую балет «Гаянэ», он написал всего за восемь часов».

Съемки картины проходили в 2018 году в два блока: первый – в России, в Ярославе и Ярославской области, второй – в Армении, в том числе в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна в Ереване и в монастыре Хор Вирап.

«Мы рады возможности поработать с биографическим фильмом об Араме Хачатуряне – очень любим этого композитора и его музыку, − говорит Шоко Оцуяма, директор по прокату компании New Select. – Мы сразу влюбились в те материалы из картины, которые нам были показаны на кинорынке. Насколько мне известно, ТАНЕЦ С САБЛЯМИ станет первым фильмом из Армении, который выйдет в кинотеатральный прокат в Японии».

В прокат в России и Армении лента выйдет в 2019 году.

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16.11.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Марс Медиа