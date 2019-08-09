Фильм «Терминатор: Темные судьбы» стал партнером BLAST Pro Series Moscow 2019

Фильм ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ выступил официальным партнером BLAST Pro Series Moscow 2019 – турнира по Counter Strike: Global Offensive. Одно из самых ярких событий в мире киберспорта впервые пройдет в Москве 14 сентября на «ВТБ Арене». Суперзвезды CS:GO сразятся за 250 тысяч долларов призовых и место в гранд-финале BLAST Pro Series 2019. Главный турнир BLAST Pro Series Moscow соберет 7000 фанатов на стадионе и несколько миллионов зрителей онлайн-трансляции по всему миру.

Шестая часть легендарной франшизы ТЕРМИНАТОР будет интегрирована как в основной ивент 14 сентября (оффлайн и онлайн), так и в трансляцию СНГ квалификаций. Зрителей главного турнира ждет премьера эксклюзивного материала со съемок фильма с комментариями режиссеров и актеров. Кроме того, на стадионе пройдет фотоконкурс с переводными татуировками с возможностью выиграть ценный приз и мерч от фильма.

«Мы очень рады сотрудничеству с одним из самых масштабных киберспортивных турниров − BLAST Pro Series, − говорит Анастасия Полякова, исполняющая обязанности директора по маркетингу «Двадцатый Век Фокс СНГ». − В рамках этого партнерства для нас соединились два культурных феномена. ТЕРМИНАТОР прочно стал частью поп-культуры, объединив людей разных поколений и интересов. Уверены, для многих геймеров и фанатов киберспорта ТЕРМИНАТОР стал фильмом, с которого началось их знакомство с фантастикой. Counter-Strike – это действительно народная игра, завоевавшая любовь самой широкой аудитории и подарившая игрокам возможность переноситься в виртуальные миры. Уверены, что фильм покорит сердца зрителей, а гости BLAST Pro Series смогут первыми убедиться в этом, посмотрев эксклюзивные материалы».

«BLAST Pro Series дает возможность фанатам CS:GO стать частью яркого киберспортивного шоу мирового класса, − комментирует Лео Мэтлок, коммерческий директор BLAST Pro Series. − Мы очень ценим уникальное партнерство с таком мировой франшизой, как ТЕРМИНАТОР, и легендарной кинокомпанией «Двадцатый век Фокс». Благодаря этому сотрудничеству гости первого турнира BLAST Pro Series в Москве получат незабываемые впечатления. Мы рады совместной работе над таким захватывающим проектом».

«Для нас очень важно, что «Двадцатый Век Фокс СНГ», стал партнером BLAST Pro Series Moscow – праздника киберспорта, который состоится уже совсем скоро, − говорит Антон Стродт, коммерческий директор Winstrike Agency. − Если разобраться, у индустрии кино и киберспорта много общего: они схожи тем, что прочно укрепили свои позиции на территории интертеймента, у них идентичное ядро целевой аудитории и большое множество интерактивных форматов. Это дает возможность донести все основные преимущества уже по истине легендарной франшизы ТЕРМИНАТОР в понятном для публики формате и в привычной модели потребления контента. Надеюсь, что данный проект ляжет в основу долгим и эффективным взаимоотношениям между всеми участниками и сторонами такого большого события, как BLAST Pro Series Moscow.

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09.08.2019 Автор: Артур Чачелов