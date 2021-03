Российский проект «Еврей» получил поддержку от Латвийского национального киноцентра

Латвийский национальный киноцентр объявил получателей своей программы софинансирования на 2021 год, сообщает Cineuropa. Одним из проектов, получившим финансирование, стал фильм ЕВРЕЙ режиссера Дмитрия Фикса. Картина создается совместными усилиями студий Ego Media и «Мотор Фильм». Проект получит €259,1 тыс, что является вторым по величине грантом.

Главный грант (€650 000) получила картина SISI режиссера Свена Бозе, производством которой занимается компания Cinevilla Films и немецкая студия Story House Pictures. Кроме того, поддержку получили две другие картины Cinevilla, а именно MAUERBAU’61 Сигрун Ласте (€43 000 евро, также совместно с Story House Pictures) и SWINGERS Андрея Экиса (€30 тыс, спродюсированные совместно с голландской студией 2CFILM BV). Также поддержку получили проекты ESCOBAR OF THE NORTH. PART TWO Питера Энтони (Ego Media / Monday Productions) и EVA'S CALL Дженни Тойвониеми (White Picture / Tuffi Films).

В общей сложности было распределено €1 158 013 среди шесть новых художественных фильмов. Целью программы является поддержка производства иностранных фильмов в Латвии и привлечение международного финансирования для местной киноиндустрии.

15.03.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Cineuropa.org