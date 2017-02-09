Квартальные показатели Time Warner превзошли ожидания

Медиагигант Time Warner опубликовал данные по финансовому положению по итогам четвертого квартала 2016 года. Цифры оказались заметно выше прогнозируемых: стоимость каждой акции головного холдинга, объединяющего Warner Bros., HBO и Turner Networks, выросла на 12% по сравнению с показателями того же периода годом ранее и составила $1,25. Общая выручка корпорации достигла $7,89 млрд, что на 11% выше, чем годом ранее.

Операционный доход Time Warner в четвертом квартале 2016 года подскочил сразу на 25% до $1,8 млрд. Этому поспособствовали достижения основных медиаактивов компании: рост канала CNN, который сделал хороший скачок благодаря освещению выборов президента США, и HBO, который с успехом представил публике новый сериал «Мир Дикого Запада».

Киноподразделению холдинга – компании Warner Bros. – тоже есть чем похвастаться. Благодаря успешному прокату ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТВАРЕЙ и РАСПЛАТЫ к концу квартала киностудия получила $3,86 млрд, что на 17% выше, чем годом ранее. Коме того, Warner Bros. также заявило о росте доходов от телеподразделения, благодаря реализации прав на библиотеку и росту производства сериалов и шоу.

09.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com