Владимир Толстой выступил за увеличение господдержки кино

Cоветник президента РФ по культуре Владимир Толстой высказался за увеличение господдержки кино, сообщает RNS. Он считает, что отечественное кино нуждается в большем объеме финансирования, а число поддержанных проектов необходимо увеличить, чтобы добавить индустрии «молодую кровь».

«Если бы была возможность больше поддерживать, пусть даже какие-то фильмы были бы не совсем удачные, но я убежден, что количественно нужно поддерживать больше, вливать больше молодой крови, – цитирует Толстого RNS. – Мы видим, что появляется все больше молодых режиссеров, молодых продюсеров, нужно давать им поддержку, даже с правом на ошибку. Конечно, правильно было бы увеличение объема финансовой поддержки».

При этом Толстой подчеркнул, что можно было бы увеличить количество поддерживаемых проектов и при том объеме средств, который выделяется сейчас, однако это негативно бы сказалось на каждом конкретном объекте поддержки. «Увеличивать количество поддержанных проектов путем сокращения объема субсидий на каждый конкретный проект, это значит, не давать возможности выпустить ни один фильм», – подытожил Толстой.

21.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS