«Триколор» объявил о планах производства оригинальных сериалов

Оператор спутникового телевидения «Триколор ТВ» заявил о скором появлении собственных сериалов. В структуре компании уже появилось подразделение, отвечающее за создание такого контента. В связи с этим, «Триколор» начал переговоры с крупнейшими производственными компаниями и продюсерскими центрами.

«Ведем переговоры с ключевыми российскими и зарубежными производителями (которые будут на заказ делать эксклюзивный контент) и, надеюсь, сможем через какое-то время порадовать наших клиентов», − сказал заместитель гендиректора «Триколора» по стратегическому и операционному маркетингу Андрей Нестеров.

Оригинальный контент нацелен на клиентов компании, но ограничиваться только ими «Триколор» не хочет. К октябрю-ноябрю компания запустит онлайн-кинотеатр, который, как ожидается, будет доступен всем желающим. Компания рассматривает разные варианты монетизации проекта, в том числе несколько вариантов подписок. Для наполнения кинотеатра контентом «Триколор» планирует работать со всеми мэйджорами и независимыми дистрибьюторами.

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19.07.2019 Автор: Артур Чачелов