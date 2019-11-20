Sony приобрела права на международную адаптацию российского триллера «Тварь»

Sony Pictures приобрела права на адаптацию российского хоррор-триллера ТВАРЬ на международной арене. Об этом сообщает пресс-служба студии. Фильм рассказывает о семейной паре, которая усыновляет необычного ребенка. Постепенно супруги понимают, что этот ребенок не просто «трудный», он − самое настоящее зло.

«ТВАРЬ − потрясающий образец леденящего кровь хоррора, универсальный язык которого способен напугать любого зрителя. Мы счастливы, что можем приступить к адаптации этой уникальной истории в Индии и Южной Корее, − говорит Майкл Рифкин, исполнительный директор международного производства Sony Pictures.

«Безграничность мира кино поддается пониманию не сразу, но для меня это уже не первый раз, когда наш фильм пересекает границы России в таком формате (ремейк фильма ГОРЬКО! вышел в прокат в Латинской Америке в апреле 2018 года и собрал более $4 млн), − рассказывает продюсер картины Илья Бурец. − Я рад, что наши партнеры по достоинству ценят энтузиазм и высокое качество нашей работы, видят потенциал и возможность для нашего фильма ТВАРЬ быть понятым и любимым зрителями в Южной Корее и Индии. Мы, безусловно, гордимся сотрудничеством с такой крупной студией, как Columbia Pictures, все это сравнимо со сбывшейся мечтой!»

В настоящее время права на показ российского триллера ТВАРЬ проданы в 30 стран мира, среди которых Япония, Германия, Южная Корея, Гонконг, Франция, Турция, Бразилия, Мексика, Аргентина, Парагвай, Уругвай, Чили, Колумбия, Эквадор, Боливия, Венесуэла, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Тайвань, Таиланд, Камбоджа и другие. В России картина выходит 28 ноября.

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20.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Sony Pictures