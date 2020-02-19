Россия стала европейским лидером по числу проданных кинобилетов

Международный cоюз кинотеатров (UNIC) опубликовал отчет о состоянии дел международной кинотеатральной индустрии. По его данным, посещаемость европейских кинотеатров за прошлый год составила 1,34 млрд, что является лучшим результатом для Европы за последние 15 лет. Наибольшее число кинобилетов среди всех европейских стран было продано в России. По данным UNIC, с результатом в 216,3 млн наша страна обошла Францию с 213,3 млн посещений, в третий раз в современной истории привысив психологически важную планку в 200 млн зрителей в год. Россия возглавляет этот топ второй раз в своей истории: впервые ей удалось это сделать в 2017 году.

На европейских рынках, которые охватывает UNIC, общие кассовые сборы в 2019 году поднялись до рекордных $9,21 млрд. Ключевую роль в этих достижениях сыграли, главным образом, диснеевские хиты КОРОЛЬ ЛЕВ, МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ, ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II и ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4. Практически на каждом европейском рынке также стал стал комикс ДЖОКЕР производства студии Warner Bros.

В то же время на многих рынках отмечен заметный всплеск интереса к локальному кинематографу. В каждой из стран появлялись свои кассовые хиты. Среди них французкая комедия БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА 2 (локальные сборы - $54 млн) и немецкий ремейк ИДЕАЛЬНЫХ НЕЗНАКОМЦЕВ, получивший в Германии локализацию ИДЕАЛЬНЫЙ СЕКРЕТ (Das perfekte Geheimnis, $50 млн сборов). Одним из самых впечатляющих местных результатов показала эстонская экранизация романа-эпопеи ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ (Tõde ja õigus), сместившая с кассового пьедестала АВАТАР Джеймса Кэмерона. В маленькой стране с населением 1,3 млн человек экранизация Антона Хансена Таммсааре привлекла в кинозалы 267 тыс зрителей, в то время как АВАТАР в свое время посмотрели 194 тыс зрителей.

По показателю кассовых сборов лучшей в Европе в 2019 году стала Великобритания с $1,63 млрд сборов, что, впрочем, указывает на небольшое снижение относительно 2018 года. Зато в Германии и Италии наблюдается рост как сборов, так и посещаемости. В Германии валовая касса достигла 1,1 млрд (рост на 14%), а посещаемость, в свою очередь, выросла на 12,6%. Аналогичная ситуация наблюдается в Италии, где кассовые сборы увеличились на 14,4% до $689 млн, а количество проданных билетов выросло на 13,6%.

Испанский кинопрокат продемонстрировал лучшие показатели за последние десять лет: количество зрителей превысило отметку в 100 млн человек (105 млн проданных билетов), валовая касса составила $676 млн, что на 6,6% больше, чем в 2018 году. Не менее впечатляющий успех наблюдался в Польше, где посещаемость в прошлом году достигла рекордных 60,9 млн билетов и $290 миллионов кассовых сборов.

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19.02.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: UNIC