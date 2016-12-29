Сеть «Москино» возглавит Игорь Угольников

Игорь Угольников назначен руководителем «Московского кино». Известный продюсер, режиссер и шоумен займет место Президента киносети. «От таких предложений, как понимаете, не отказываются, – цитирует слова Угольникова пресс-служба. – Должность президента «Москино», фактически последней сети государственных кинотеатров Москвы, очень ответственная. Она требует серьезного осмысления роли двух десятков этих кинозалов для города и нашего российского кино».

По словам Угольникова, он не видит смысла конкурировать с частными киносетями на коммерческом рынке показа блокбастеров. Задача «Москино» – ставить на экраны редкие фильмы. «Сегодня нет никаких проблем с возможностью посмотреть коммерческие ленты. А вот дать возможность зрителям увидеть хорошее российское кино не только на фестивалях – это как раз в наших силах, и это для меня крайне важно», – говорит Угольников.

Должность директора сети с 29 декабря 2016 года займет Светлана Максимченко. Ранее она занимала должность заместителя директора по организации культурных и массовых мероприятий ГКУ «Мосгорпарк».

«Московское кино» («Москино») управляет сетью городских кинотеатров, в которую входит 14 залов, расположенных в разных районах столицы.

29.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС