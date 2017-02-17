Universal приобрела долю в новой кинокомпании Спилберга

Universal Filmed Entertainment присоединилась к числу стратегических инвесторов новой кинокомпании Стивена Спилберга Amblin Partners. Голливудский киногигант стал миноритарным акционером наряду с уже имевшимися копмпаниями: американской Participant Media, индийской Reliance Entertainment, канадской eOne и китайской Alibaba Pictures. Сделка не затронет имеющие договоренности и структуру дистрибуции проектов: напомним, что Universal и так является прокатчиком фильмов Amblin, снятых под брендом DreamWorks, в США и большинстве мировых территорий. Единственным изменением после сделки станет появление в совете директоров компании Спилберга главы Universal Film Entertainment Джеффа Шелла.

«Мы верим в Amblin Partners и ее возможности создавать высококачественные фильмы, которые смогут находить отклик у самой широкой аудитории во всем мире, – говорится в совместном заявлении вице-президента NBCUniversal Рона Мейера, главы Universal Film Entertainment Джеффа Шелла и руководителя киностудии Universal Pictures Донны Лэнгли. – Стивен – гений, он всегда был членом нашей семьи, как один из лучших партнеров Universal. И потому мы чрезвычайно горды стать стратегическими инветорами его компании».

«Universal была и остается значительной частью моей жизни, – прокомментировал новость сам Спилберг. – И для меня большое удовольствие приветствовать их в Amblin».

17.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily