Российский мультфильм попал в топ-10 уикенда в Китае и Южной Корее

Российский мультфильм УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ производства студии «Мельница» вышел в прокат на двух важнейших рынках Юго-Восточной Азии – в Китае и Южной Корее. И там, и там ленте удалось попасть в топ-10 самых кассовых релизов уикенда.

В Китае УРФИНА ДЖЮСА выпускали в широкий прокат компании YL Pictures и China Film Group. Лента появилась в кинотеатрах в пятницу, 21 июля, под названием ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ОЗ. Первый уикенд в Поднебесной принес ей $0,91 млн и девятое место в топе. Основным конкурентом новинки из России стал ГАДКИЙ Я 3, работающий в Китае уже четыре недели и до сих пор не сбавивший там оборотов.

Пока самым успешным стартом российских мультфильмов в Китае остаются цифры проекта СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 2: ПЕРЕЗАМОРОЗКА. Эта лента выходила на Новый год и за первые два дня в местном прокате сумела собрать $2,95 млн. Ровно год назад в Китае вышел мультфильм КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ (здесь он назывался SUN DUCK – «Солнечная утка»), и за свой первый уикенд он собрал около $2,31 млн.

По итогам уикенда в Южной Корее мультфильм УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ оказался на седьмом месте локального топа. Корейские кинотеатры принесли проекту $0,37 млн, включая сборы от превью. За выходные мультфильм посмотрело почти 54,9 тыс. зрителей. Эти цифры можно считать неплохими, но не выдающимися. К примеру, та же СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 2: ПЕРЕЗАМОРОЗКА стартовала здесь в 2014 году с $1,2 млн.

24.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: EntGroup, KoBiz