Стал известен состав попечительского совета ВГИКа

Стал известен состав нового попечительского совета Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени Герасимова. В него вошло множество известных деятелей культуры, политики и экономики. В частности в списке замечены имена режиссеров Федора Бондарчука, Владимира Меньшова и Владимира Хотиненко, президента Гильдии продюсеров России Рената Давлетьярова, председателя «Мосфильма» Карена Шахназарова, гендиректора Rambler&Co Александра Мамута, гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, председателя совета директоров «Тинькофф банка» Олега Тинькова, ректора ВГИКа Владимира Малышева и замминистра культуры Николая Овсиенко.

Председателем попечительского совета стал спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Для многих такое решение стало неожиданность. Впрочем, предложение занять этот пост председателю нижней палаты парламента поступило еще весной 2019 года во время его посещения вуза.

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19.07.2019 Автор: Артур Чачелов