Международный студенческий фестиваль ВГИК соберет участников из 30 стран

11 ноября стартует Международный студенческий кинофестиваль ВГИК – престижное киносостязание для начинающих кинематографистов и возможность для их яркого старта. В этом году фестиваль посвящен 100-летнему юбилею Всероссийского государственного института кинематографии. Организаторы фестиваля − ВГИК им. С.А. Герасимова и Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» при поддержке Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества, Министерства культуры РФ, Правительства Москвы, Союза кинематографистов России.

На 39-й фестиваль было подано больше заявок, чем в прошлом году: 311 (годом ранее – 230). Участниками фестиваля станут студенческие фильмы из 30 стран мира и 35 киношкол – из Великобритании, Германии, Франции, Израиля, Норвегии, Ливана, Мексики, Колумбии и других. В киноконкурсе также примут участие победители российского этапа фестиваля. Его итоги были подведены 25 октября. Жюри российского этапа отметило работы студентов ВГИК, обучающихся у таких мастеров, как Владимир Хотиненко, Владимир Меньшов и других.

Гран-при российского этапа завоевал фильм СЦЕНЫ У МОРЯ Оксаны Дегтяревой. Лучшим режиссером игрового фильма был признан Стас Светлов с работой ТИГР СРЕДИ БЕРЕЗ. Теперь их фильмы вместе с работами других победителей российского этапа и работами зарубежных участников будет оценивать жюри под председательством Марко Мюллера, историка кино, кинокритика, основателя и президента Международного Кинофестиваля в Пинъяо (Китай), возглавлявшего ранее фестивали в Венеции, Роттердаме, Локарно. В жюри международного этапа фестиваля также входят отборщик программы «Двухнедельник режиссеров» в Каннах Алена Шумакова, отборщик программы фестиваля в Карловых Варах Ленка Тырпакова, режиссер, обладатель «Золотого глобуса» Сиддик Бармак, документалист Джон Арчер, оператор Ханну-Пекку Витикайнен, аниматор Дмитрий Наумов. Всего членам жюри предстоит посмотреть 47 фильмов (включая ВГИК). Общий хронометраж картин – 12 часов.

Кроме этого, члены международного жюри проведут мастер-классы и спецпоказы. Сиддик Бармак представит свой фильм УСАМА. Алена Шумакова расскажет о пользе и значении международных кинофестивалей для студентов киновузов, а Марко Мюллер – об их значении для мирового кинопроцесса. В рамках фестиваля состоится встреча с голливудским актером Андреасом Вишневски. Тема его рассказа: «Специфика работы в Голливуде».

По итогам международного этапа фестиваля будет вручено десять призов: Гран-при, призы за лучшую кинопрограмму, лучший игровой, документальный, анимационный фильмы, за лучший мультимедиа-проект, а также призы студенческого жюри, приз зрительских симпатий и приз «Признание поколения». Приз зрительских симпатий будет вручен по итогам анкетирования, которое пройдет буквально по всей стране – в 311 городах и селах России с 11 по 14 ноября будет организована работа 430 киноплощадок, показывающих фильмы участников фестиваля.

Также в рамках Международного студенческого фестиваля ВГИК в эти дни традиционно пройдет фестиваль театральный. В нем примут участие девять театральных школ, представляющих Россию, Польшу, Азербайджан, Узбекистан, Болгарию.

Фильмом открытия международного этапа фестиваля станет картина БЫК, выпускника ВГИКа, режиссера, победителя 36 фестиваля ВГИК Бориса Акопова, получившая Гран-при XXX «Кинотавра» и главный приз Международного кинофестиваля в Карловых Варах в номинации «К Востоку от Запада».

Участники и гости фестиваля смогут посетить музей ВГИКа, открытый в новом помещении к столетию института, представлена экспозиция, отражающая историю первой государственной киношколы. Фестиваль ВГИК проводится с 1961 года.

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11.11.2019 Автор: Артур Чачелов