Онлайн-кинотеатрам обнулят НДС

Председатель правительства Дмитрий Медведев дал поручение по разработке законодательной нормы, которая позволит освободить онлайн-кинотеатры от уплаты НДС. Об этом сообщают «Ведомости». Поручение прописано в протоколе по итогам заседания правительственного совета по кинематографии, который прошел 15 марта. Разработкой законодательной нормы по обнулению НДС будут заниматься Минкультуры, Минфин и Минкомсвязи.

Вопрос об освобождении онлайн-видеосервисов от уплаты НДС поднимается очень давно. Нулевой НДС действует в отношении традиционных кинобилетов, и игроки рынка онлайн указывали на то, что имеют право на такую же льготу, ведь они оказывают ту же самую услугу − показывают кино. Сейчас онлайн-кинотеатры платят НДС в размере 20%.

Пока неизвестно, как будет применяться льгота и не будет ли она предоставляться только при показе отечественных фильмов. В Министерстве культуры отказываются комментировать этот вопрос, ссылаясь на преждевременность. Тем не менее в протоколе правительственного совета указано, что поручение Медведва должно быть исполнено до 5 июля. Кроме того, до 1 июля ведомство Владимира Мединского и Минкомсвязи должны проработать вопрос о введении единой отчетности по просмотру фильмов в онлайн-кинотеатрах. Предполагается, что для решения этого вопроса будет создаваться инструмент, схожий с действующей сейчас в традиционных кинотеатрах системой подсчета кинобилетов ЕАИС.

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27.03.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости