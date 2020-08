В Москве впервые покажут VR программу 77-го Венецианского международного кинофестиваля

40 лучших мировых проектов в формате виртуальной реальности покажут московской аудитории со 2 по 12 сентября. Официальным партнером Венецианской биеннале для показа программы Venice VR Expanded – Satellite Programme Венецианского международного кинофестиваля в России стал дизайн-квартал «Флакон».

Старейший мировой кинофестиваль стал первым смотром, включившим иммерсивные проекты в свою официальную конкурсную программу. С 2017 года каждый год на острове Лидо в Венеции в рамках программы Venice Virtual Reality показывают лучшие интерактивные работы со всего мира. В этом году из-за пандемии COVID-19 VR программа Венецианского международного кинофестиваля пройдет онлайн, а также в ряде VR локаций в 15 городах мира. В число городов, где в дни Венецианского международного кинофестиваля откроется VR Lounge, наряду с Парижем, Амстердамом, Барселоной и Монреалем, вошла и Москва. Впервые российская аудитория сможет увидеть лучшие мировые иммерсивные проекты, премьеры которых традиционно проходят в рамках фестиваля.

Инициатором и со-организатором показа программы Venice VR Expanded – Satellite Programme в Москве стала интерактивная студия Less Media Group в партнерстве с компанией Экспоконтент. Техническими партнерами проекта стали МИРЭА − Российский технологический университет и российское представительство HTC Vive. Показ пройдет при поддержке AVRA – Российской ассоциации дополненной и виртуальной реальности в стенах одного из первых кластеров и образца джентрификации – дизайн-квартала «Флакон».

В этом году в рамках VR программы 77-го Венецианского международного кинофестиваля покажут более 40 иммерсивных работ из 24 стран, 31 из которых входит в конкурсную программу (категория In Competition). Это проекты, которые будут соревноваться за «Венецианского льва» − приз Венецианского международного кинофестиваля, который вручается за лучшие VR работы. Еще 10 работ входят в категорию Best In VR − лучшие VR работы, которые уже были ранее опубликованы.

Судьями VR-категории 77-го Венецианского международного кинофестиваля стали легендарный японский геймдизайнер Хидэо Кодзима и британский режиссер-документалист Асиф Кападия, получивший премию Оскар за фильм ЭМИ о певице Эми Уайнхаус. Возглавила жюри Селин Трайкарт, режиссер VR проекта The Key, получившего Венецианского льва за лучшую иммерсивную работу в 2019 году.

Среди 40 VR работ, показ которых состоится в рамках программы Венецианской биеннале в дизайн-квартале «Флакон», представлены новые проекты от именитых авторов − например, Baba Yaga от студии Baobab Эрика Дарнеля, автора и режиссера серии мультфильмов МАДАГАСКАР, шестикратного победителя премии Эмми за интерактивный контент. В рамках кинофестиваля аудитория также впервые сможет увидеть VR игру от режиссера и продюсера Джона Фавро. На производство VR игры Gnomes and Goblins ушло более четырех лет.

В программе − множество проектов как от лучших мировых VR студий, к примеру французской студии Atlas V, аргентинской 3DAR, так и от именитых режиссеров, к примеру, VR-фильм о бездомных We Live Here от Роуз Троше. Полный список VR работ доступен на сайте Венецианской биеннале. В Москве, как и в остальных городах мира, показ всех работ пройдет на английском языке или на языке оригинала с английскими субтитрами.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

27.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Экспоконтент