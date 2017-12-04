Российский «Викинг» стартовал в Китае

В пятницу, 1 декабря, в китайском прокате появилась российская историческая драма ВИКИНГ. Дистрибьюторами фильма выступили компании Flame Node Entertainment и Beijing United Film Artists Co, прокатом занималась China Film Group Corporation.

Увы, фильм Андрея Кравчука выступил довольно слабо. По данным портала EntGroup, за три дня работы лента собрала в кинотеатрах Поднебесной только $1,75 млн. Это худший результат для полномеражного игрового фильма из России за последние два года. Так, стартовавшие в мае российские ЗАЩИТНИКИ на первом уикенде заработали $2,2 млн, МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ в октябре 2016-го стартовала с $2,42 млн. ЭКИПАЖ на первом уикенде в августе 2016-го получил $3,77 млн, а фэнтези ОН – ДРАКОН в те же даты – $6,77 млн. Лидером по стартовой кассе в Китае среди российских фильмов по-прежнему остается СТАЛИНГРАД с $7,8 млн.

Интересно, что у ВИКИНГА на уикенде не было сильных соперников из Голливуда. Вместе с ним 1 декабря прокат начали несколько картин местного производства и исторический байопик ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА. Однако, в отличие от конкурентов, российская кратина получила крайне низкие оценки на рекомендательных киносервисах и сервисах по продаже билетов. А лидером кассовых сборов на уикенде стал мультфильм ТАЙНА КОКО, собравший около $44 млн.

04.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: EntGroup